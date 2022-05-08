أقسام الأشعة بمستشفيات سليمان الحبيب تحصل على اعتماد “ACR” الأمريكية

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محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات
حقّقت أقسام الأشعة بمستشفيات الدكتور سليمان الحبيب، إنجازاً مهماً بحصول أجهزة الماموجرام فيها على اعتماد الكلية الأمريكية للأشعة “ACR”، وجاء الظفر بهذا الاعتماد الرفيع بعد أن أجرت الكلية الأمريكية مراجعة دقيقة وصارمة لمعايير الجودة والسلامة لأجهزة الماموجرام، والتحقّق من استخدام المستوى الإشعاعي المناسب والآمن في التصوير، وكذلك التأكّد من تأهيل وكفاءة وقدرة العاملين على القيام بإجراءات التصوير الطبي وإعداد التقارير بما يتماشى مع معايير الجمعية.
ذكر ذلك الدكتور ناصر الدوسري؛ المدير الطبي للأشعة بالمجموعة، الذي قال إن هذا الاعتماد يعد أعلى اعتماد دولي للجودة والسلامة في خدمات التصوير الطبي، واستحقت أقسام الأشعة بمستشفيات الدكتور سليمان الحبيب، هذا التقدير، لما تتوافر فيها من مقومات وإمكانات، إذ يعمل بها نخبة من الكفاءات الطبية والفنية المميزة، ومجهّزة بأحدث التقنيات وأكثرها أماناً وفعالية، بدعم فني وهندسي مستمر من شركة Flow والتي أسهمت في هذا الإنجاز.
يُشار إلى أن مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، تحرص على تقديم أفضل الخدمات الطبية التشخيصية والعلاجية، تماشياً مع أهداف الرؤية الوطنية، وتنفيذاً لشعار “صحة المواطن والمقيم أولاً”، وحصلت مستشفيات المجموعة على الكثير من الجوائز والاعتمادات لمرات عديدة، أبرزها: اعتماد المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية CBAHI، وشهادة اللجنة الدولية لاعتماد المستشفيات JCI، والجمعية الأميركية لعلم الأمراض CAP، والجائزة الوطنية لسلامة المرضى واعتماد الجمعية الأمريكية لنظم إدارة معلومات الرعاية الصحية HIMSS.
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