أتربة مثارة على منطقة نجران

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_نجران

أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم تنبيهاً متقدماً من تكون نشاط في الرياح السطحية وأتربة مثارة على منطقة نجران، تشمل تأثيراتها المصاحبة شبه انعدام في الرؤية على مدينة نجران، ومحافظتي بدر الجنوب وحبونا.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 6 مساءً.