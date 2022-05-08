بالهدايا والحلوى.. المدارس تستقبل الطلاب والطالبات لاستئناف الفصل الدراسي الثالث

محمد بن مسعود - الدمام - عاد طلاب وطالبات التعليم العام اليوم الأحد إلى المدارس، لاستئناف العملية التعليمية للفصل الدراسي الثالث حضوريًا.

واستقبلَ المعلمون الطلاب والطالبات بالهدايا والحلوى، في أجواء رسمت البهجة على وجوه الجميع.

وطرحت وزارة التعليم، جداول الحصص اليومية للصفوف الأول والثاني والثالث الابتدائي للأسبوع السادس من الفصل الدراسي الثالث، وذلك عبر قنوات «عين» أو منصة «مدرستي».