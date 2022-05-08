محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات
أحرز فريق نانت لقب كأس فرنسا لكرة القدم بعد فوزه على نظيره فريق نيس بهدف نظيف دون مقابل في المباراة التي جمعتهما أمس .
جاء هدف الفوز لفريق نانت من ركلة جزاء، ليحقق بذلك كأس فرنسا للمرة الرابعة في تاريخه.
كانت هذه تفاصيل خبر بهدف نظيف على نيس..نانت يحرز لقبه الرابع بكاس فرنسا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.