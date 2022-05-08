بهدف نظيف على نيس..نانت يحرز لقبه الرابع بكاس فرنسا

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات

أحرز فريق نانت لقب كأس فرنسا لكرة القدم بعد فوزه على نظيره فريق نيس بهدف نظيف دون مقابل في المباراة التي جمعتهما أمس .

جاء هدف الفوز لفريق نانت من ركلة جزاء، ليحقق بذلك كأس فرنسا للمرة الرابعة في تاريخه.