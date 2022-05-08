اخبار الخليج – بدعوة من وكالة الفضاء الأمريكية ناسا.. هيئة الفضاء تشارك في الاجتماع التحضيري لمسابقة تحدي تطبيقات الفضاء 

محمد بن مسعود - الدمام - في إطار التعاون المستمر بين الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء والإدارة الوطنية للملاحة والفضاء “ناسا” شاركت الهيئة ممثلة بعدد من مهندسي الفضاء في الاجتماع المخصص للتحضير لمسابقة تحدي تطبيقات الفضاء لعام 2022 والمتوقع أن يتم تنفيذها في شهر أكتوبر القادم بمشاركة عدد من الوكالات الفضائية العالمية.

بدأ الاجتماع بالتعريف للجهات المشاركة ومن أبرزها الإدارة الوطنية للملاحة الجوية والفضاء “ناسا” ووكالة الفضاء الأوروبية ووكالة الفضاء اليابانية «جاكسا» ووكالة الفضاء الكندية ووكالة الفضاء البرازيلية، وقدم ممثلو وكالة ناسا عرضاً اشتمل على الإنجازات التي تم تحقيقها في السنوات الماضية لمسابقة تحدي تطبيقات الفضاء حيث تم استلام 28,286 مشاركة بالمسابقة من 162 دولة مختلفة في عام 2021 فقط. بالإضافة إلى شرح مفصل حول الأهداف المرجو تحقيقها من خلال المسابقة لعام 2022 وأيضاً تم عرض شرح تفصيلي حول المخطط الزمني للمسابقة. كما تم استعراض جميع المتطلبات اللازمة للمشاركة في تنظيم هذا الحدث العالمي.

وحول مشاركته في هذا الاجتماع صرح مهندس الفضاء يعقوب القصاب قائلاً: “تعتبر مسابقة تحدي تطبيقات الفضاء إحدى أكبر المسابقات العالمية التي يمكن لجميع الطلبة من مختلف دول العالم المشاركة فيها. والهيئة الوطنية لعلوم الفضاء شريك في تنظيم هذا الحدث لأكثر من ثلاث سنوات متتالية، حيث تتلقى الهيئة دعوة رسمية للمشاركة في تنظيم هذا الحدث العالمي مما يدل على المكانة العالية لمملكة البحرين على خارطة دول العالم في مجال علوم الفضاء. وتهدف هذه المسابقة إلى تعزيز مهارات الطلبة مثل التعاون والتفكير النقدي والإبداع في حل التحديات المقدمة من وكالة ناسا، ناهيك عن تشجيعهم وتحفيزهم على الانخراط في مجال علوم الفضاء والنهوض بثقافة الابتكار».

الجدير بالذكر أن الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء شاركت في تنظيم هذه المسابقة بالتعاون مع شريكها الأكاديمي كليفر بلي. كما استعانة الإدارة الوطنية للملاحة الجوية والفضاء “ناسا” بأحد مهندسي الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء ضمن فريق الخبراء الخاص باختيار الـ 10 الفائزين الذين قدموا حلولاً إبداعية في حل التحديات الموجودة في قطاع الفضاء.