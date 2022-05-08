شكرا لقرائتكم خبر عن تدشين الوحدات الطبية المتنقلة في طاجيكستان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دشنت مؤسسة الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود العالمية للأعمال الإنسانية بالتعاون مع البنك الإسلامي للتنمية، الوحدات الطبية المتنقلة في جمهورية طاجيكستان، بحضور معالي نائب رئيس الوزراء في جمهورية طاجيكستان ماتلوباخون ساتوريون، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية طاجكستان وليد بن عبدالرحمن الرشيدان، ومعالي وزير الصحة والحماية الاجتماعية الطاجيكي جمال الدين عبدالله، وعدد من المسؤولين.

واطلع نائب رئيس الوزراء والحضور على تجهيزات الوحدات الطبية المتنقلة التي تحتوي على (5) عيادات طبية متخصصة، ومقطورات مساندة، وسيارة إسعاف.

من جانبه، أوضح مدير قطاع البرامج الإنسانية المهندس عبدالعزيز الجنفاوي، أن الوحدات الطبية المتنقلة في طاجيكستان -أحد منجزات برنامج فاعل خير – تقدم خمس عيادات متنقلة للمناطق المستفيدة، تخدم أكثر من 700 ألف إنسان في جمهورية طاجكستان خلال خمس سنوات وبتكلفة 18 مليون دولار أمريكي، حيث يعمل المشروع منذ إطلاقه على توفير الخدمات الصحية في (7) دول آسيوية في مناطق ريفية، من خلال إنشاء (75) عيادة طبية متنقلة، ودعم تكاليف الأدوية والمستلزمات الطبية لذوي الأمراض الحادة والمزمنة، لتخدم قرابة (6) ملايين إنسان في تلك الدول.