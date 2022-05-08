اخبار الخليج – الأرصاد: الطقس معتدل مع بعض السحب أحياناً ويكون مغبر في وقت لاحق

محمد بن مسعود - الدمام - أفادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات أن الطقس المتوقع في مملكة البحرين اليوم سيكون بمشيئة الله تعالى معتدل مع بعض السحب أحياناً ويكون مغبر في وقت لاحق.

الرياح: شمالية غربية من 15 إلى 20 عقدة وتصل من 22 إلى 27 عقدة أحيانًا

ارتفاع الموج: من قدم إلى ثلاثة أقدام قرب السواحل، ومن 3 إلى 6 أقدام في عرض البحر.

درجة الحرارة: العظمى 33 درجة مئوية والصغرى 22 درجة مئوية.

الرطوبة النسبية العظمى 75% والصغرى 20%.

وحذرت ادارة الارصاد الجوية من رياح قوية السرعة.