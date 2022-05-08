الحج والعمرة تذكر بشرط استكمال التحصين لأداء الحج

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات جددت وزارة الحج والعمرة، التذكير بشرط استكمال التحصين بأحد اللقاحات المُضادة لفيروس «كورونا» والمُعتمدة من وزارة الصحة لأداء الحج.

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