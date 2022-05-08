محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات ذكرت دراسة حديثة أن التوقف عن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لمدة أسبوع واحد فقط، قد يؤدي إلى تحسن كبير في الصحة، وانحسار القلق والاكتئاب.

كانت هذه تفاصيل خبر دراسة : أسبوع من غير سوشيال ميديا يحسن صحتك العقلية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.