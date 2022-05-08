محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات
أعلن وزير الصحة الأوكراني فيكتور لياشكو، عن مقتل 10 أطباء وتدمير 40 مستشفى وتضرر 500 مؤسسة طبية منذ بداية الحرب.
وأكد أن القوات الروسية، تنتهك جميع الاتفاقيات والقانون الدولي وتستخدم أسلحة محظورة تخلف دمارًا واسعًا.
فيما أوضح مدير منظمة الصحة العالمية، أن الهجمات على المرافق الصحية الأوكرانية يجب أن تتوقف، مؤكدًا أنه تم توثيق 200 هجوم تعرضت له المنشآت الصحية في أوكرانيا.
من ناحية أخرى كشفت وزارة الدفاع الروسية، أن قواتها استهدفت ٥ مواقع لقوات وآليات عسكرية أوكرانية بصواريخ عالية الدقة ومستودع ذخائر في دونيتسك، ودمرت كميات ضخمة من المعدات الأمريكية والأوروبية في إقليم خاركيف.
وأشار الانفصاليون في لوجانسك، إلى أنه تم قتل 27 جنديا أوكرانيا وتدمير 7 ناقلات جند و12 مركبة خلال 24 ساعة.
أخبار قد تهمك
يأتي هذا في الوقت الذي اعتمد فيه مجلس الأمن الدولي، بيانًا رئاسيًا يعرب عن قلقه العميق بشأن حفظ السلام والأمن في أوكرانيا.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الصحة الأوكراني: مقتل 10 أطباء وتدمير 40 مستشفى وتضرر 500 مؤسسة طبية منذ بداية الحرب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.