وزير الصحة الأوكراني: مقتل 10 أطباء وتدمير 40 مستشفى وتضرر 500 مؤسسة طبية منذ بداية الحرب

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات

أعلن وزير الصحة الأوكراني فيكتور لياشكو، عن مقتل 10 أطباء وتدمير 40 مستشفى وتضرر 500 مؤسسة طبية منذ بداية الحرب.

وأكد أن القوات الروسية، تنتهك جميع الاتفاقيات والقانون الدولي وتستخدم أسلحة محظورة تخلف دمارًا واسعًا.

فيما أوضح مدير منظمة الصحة العالمية، أن الهجمات على المرافق الصحية الأوكرانية يجب أن تتوقف، مؤكدًا أنه تم توثيق 200 هجوم تعرضت له المنشآت الصحية في أوكرانيا.

من ناحية أخرى كشفت وزارة الدفاع الروسية، أن قواتها استهدفت ٥ مواقع لقوات وآليات عسكرية أوكرانية بصواريخ عالية الدقة ومستودع ذخائر في دونيتسك، ودمرت كميات ضخمة من المعدات الأمريكية والأوروبية في إقليم خاركيف.

وأشار الانفصاليون في لوجانسك، إلى أنه تم قتل 27 جنديا أوكرانيا وتدمير 7 ناقلات جند و12 مركبة خلال 24 ساعة.

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يأتي هذا في الوقت الذي اعتمد فيه مجلس الأمن الدولي، بيانًا رئاسيًا يعرب عن قلقه العميق بشأن حفظ السلام والأمن في أوكرانيا.