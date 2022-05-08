محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس
توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار تأثير العوالق الترابية التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض وجنوب المملكة, في حين لاتزال الفرصة مهيأة لهطول امطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على أجزاء من مرتفعات منطقتي جازان وعسير, كما يطرا انخفاض في درجات الحرارة على أجزاء من شرق المملكة.
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة, وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة, وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف, وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.
كانت هذه تفاصيل خبر استمرار العوالق الترابية على الشرقية الرياض.. توقعات طقس اليوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.