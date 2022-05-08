محمد بن مسعود - الدمام -

نبه المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم بمشيئة الله من رياح نشطة وأتربة مثارة على محافظتي الرايس وينبع ، تشمل تأثيراتها تدنيا في مدى الرؤية .

وبين المركز أن الحالة التي تبدأ الساعة ال ١٠ صباحا ، تستمر حتى الساعة الـ ٥ عصرا .