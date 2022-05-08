المملكة: 7 مليارات لتصنيع بطاريات السيارات الكهربائية

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض

بينما أعلنت المملكة في 26 أبريل الماضي عن إبرام اتفاقية مع شركة لوسِد لشراء مركبات كهربائية بحد أدنى 50 ألف مركبة، وحد أعلى 100 ألف مركبة خلال عشر سنوات، وذلك بهدف تنويع أسطول مركباتها ليكون صديقاً للبيئة، تستهدف وزارة الصناعة والثروة المعدنية جذب استثمارات بقيمة 32 مليار دولار«120 مليار ريال»، في قطاع التعدين والمعادن من خلال 9 مشروعات جديدة، ومن بين المشروعات التي يتم تنفيذها حاليًا كجزء من الاستثمارات المستهدفة، مصنع لمدخلات بطاريات السيارات الكهربائية بقيمة 2 مليار دولار«7.5 مليارات ريال»

9 مشروعات

أكّد وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف، استهداف الوزارة لجذب استثمارات بقيمة 32 مليار دولارفي قطاع التعدين والمعادن، من خلال 9 مشروعات جديدة تهدف إلى دعم تصدير المنتجات المعدنية إلى الأسواق المحلية والعالمية، كما تعمل الوزارة حاليًا على دراسة 145 طلبًا للحصول على تراخيص استكشاف من شركات أجنبية

وأوضح أنه من بين المشروعات التي يتم تنفيذها حاليًا، كجزء من الاستثمارات المستهدفة، مصنع ألواح الصلب باستثمارات تزيد على 4 مليارات دولار، الذي يهدف إلى تزويد مصنع بناء السفن في مجمع الملك سلمان العالمي للصناعات والخدمات البحرية في رأس الخير، ومصنع لمدخلات بطاريات السيارات الكهربائية بقيمة 2 مليار دولار، بالإضافة إلى مشاريع أخرى لإنتاج معادن مثل الألمونيوم وصفائح الصلب ومصفاة النحاس والزنك، والتي من المتوقع أن يزداد الطلب عليها محلياً بفضل التوجه إلى التصنيع في المملكة

مؤتمر الاستثمار التعديني

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بيّن الخريّف أن هذه الاستثمارات تأتي كجزء من رؤية المملكة 2030، بالتعاون مع وزارة الاستثمار ووزارة الطاقة، والتي تسعى إلى أن يكون قطاع التعدين الركيزة الثالثة للصناعة الوطنية، وفق مستهدفات برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، لافتاً إلى أن هذه المشاريع ستوفر أكثر من 14500 فرصة عمل

أوضح وزير الصناعة والثروة المعدنية، أن مشاركة الوزارة في مؤتمر الاستثمار التعديني الرائد «Indaba African Mining Investment» الذي من المقرر عقده بكيب تاون في جنوب أفريقيا الأسبوع المقبل، كجزء من برنامجنا الوطني للتنويع الاقتصادي، تتمثل مهمتنا في الوزارة بالعمل على الاستفادة من الموارد التعدينية لتطوير قطاع تعدين مستدام قادر على المنافسة عالميا، من شأنه دعم التنمية الاقتصادية وخلق فرص العمل وتنمية الصناعة على نطاق أوسع، مشيرا إلى أن هذه المشروعات تتوافق مع طموحنا، في أن نصبح مركزا رائدا للتعدين والصناعات المعدنية، وتساهم في نمو المملكة العربية السعودية والمنطقة ككل

مشروع «الفوسفات 3»

أشار إلى أن قيمة الاستثمارات المستهدفة من الوزارة تعتمد على نجاحها السابق في تطوير قطاع التعدين والذي شهد استثمارات تزيد على 26 مليار دولار في الألمونيوم والفوسفات، وكان آخرها مشروع «الفوسفات 3» باستثمارات تبلغ حوالي 5 مليارات دولار، وبدأت في استثمار ما يقرب من 900 مليون دولار من خلال شركة التعدين الوطنية الرائدة «معادن»، في مصنع الأمونيا في مدينة رأس الخير الصناعية، والذي يعد أول مشروع ضمن توسعة «فوسفات 3» في محفظة «معادن» للأسمدة الفوسفاتية، التي تتضمن عملية التطوير الكاملة، للأسمدة الفوسفاتية من المنجم إلى السوق، لتصبح المملكة من الدول الثلاث الأكبر في تجارة الأسمدة الفوسفاتية

وبين أن من المتوقع خلال هذا العام، أن يصبح منجم منصورة ومسرة للذهب جاهزاً لبدء التشغيل حيث يُعد أحد مناجم شركة «معادن» في منطقة مكة المكرمة

وتبلغ تكلفته الإجمالية ما يزيد على 880 مليون دولار، وسيعمل على إنتاج سنوي يبلغ 250 ألف أوقية من الذهب والفضة

إصلاحات تشريعية

وزارة الصناعة والثروة المعدنية ستشارك في مؤتمر الاستثمار التعديني الرائد «Indaba African Mining Investment»، الذي من المقرر عقده بكيب تاون في جنوب أفريقيا خلال الفترة من 9 إلى 12 مايو 2022، للترويج لفرص الاستثمار التعديني بالمملكة، في أعقاب الإصلاحات التشريعية والتنظيمية والمالية الأخيرة وإصدار نظام الاستثمار التعديني الجديد، والحديث حول إمكانات وفرص قطاع التعدين، وخاصة في منطقة الدرع العربي، والذي يبلغ حجم ثرواته التعدينية المحتملة 1.3 تريليون دولار

50 ألف مركبة

أعلنت المملكة عن إبرام اتفاقية مع شركة لوسِد لشراء مركبات كهربائية، بحد أدنى 50 ألف مركبة وحد أعلى 100 ألف مركبة خلال عشر سنوات، وذلك بهدف تنويع أسطول مركباتها ليكون صديقاً للبيئة

وتعد الاتفاقية خطوة مهمة تتماشى مع تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 التي تسعى لتحقيق إصلاحات واسعة النطاق، على مستوى الاقتصاد والمجتمع وجودة الحياة، وتنوع اقتصاد المملكة، وبناء قطاعات جديدة تتلاءم مع المستقبل وتخلق فرصًا وظيفية للمواطنين، إلى جانب تماشيها مع مبادرة السعودية الخضراء ومبادرة الشرق الأوسط الأخضر

الاستثمارات المستهدفة

مصنع ألواح الصلب باستثمارات تزيد على 4 مليارات دولار

مصنع لمدخلات بطاريات السيارات الكهربائية بقيمة 2 مليار دولار

مشاريع لإنتاج معادن مثل الألمونيوم وصفائح الصلب ومصفاة النحاس والزنك