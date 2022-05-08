وزارة “الحج والعمرة” تكشف عن شرط أساسي لأداء حج هذا العام

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض

اشترطت وزارة الحج والعمرة، لأداء الحج هذا العام، استكمال التحصين بأحد اللقاحات المُضادة لفيروس “كورونا” والمُعتمدة من وزارة الصحة.

وقالت الوزارة، إنه سيتم الإعلان قريباً عن الفرص التطوعية في مجال خدمة ضيوف الرحمن، وذلك عن طريق المنصة الوطنية للتطوع بالتنسيق مع الجمعيات المُرخصة.

وجاء ذلك، خلال رد الوزارة على بعض الاستفسارات حول الاشتراطات الصحية الخاصة بموسم الحج هذا العام، وكذلك كيفية التقديم على الفرص التطوعية.