تفعيل المراكز المجتمعية بعسير - #عاجل

علمت «دوت الخليج» أن هيئة تطوير منطقة عسير بصدد الاستعانة باستشاري لتنفيذ مشروع يستهدف دراسة وتفعيل المراكز المجتمعية ونموذج التشغيل المستدام.

ويهدف المشروع إلى إنشاء وتفعيل المراكز المجتمعية في المنطقة التي تسهم في إيجاد بيئة ثقافية اجتماعية تعليمية تعمل على استثمار أوقات الشباب في ما ينفع ويفيد التنمية في المنطقة والنهوض ببرامج ومشاريع تطوعية والمشاركة الفاعلة في جودة الحياة.

وتتطلع الهيئة إلى أن تمثل المراكز المجتمعية واجهة مثالية للمجتمع وما يتضمنه من كنوز ثقافية وطاقات مبدعة تمثل واجهة مشرفة للمجتمع الحيوي في منطقة عسير، فضلا عن برامج الاجتماعية المحددة التي يمكن أن يكون مقرها بتجهيزاته المثالية حاضنا لبرامج محلية وإقليمية يتم إدارتها من جهات مختلفة، ويتضمن ذلك وصفا لنموذج التشغيل الأمثل والمخططات الهندسية اللازمة لنموذج التشغيل.

من أهداف المراكز المجتمعية

إيجاد بيئة اجتماعية تعليمية حاضنة

استثمار أوقات الشباب

النهوض بالبرامج والمشاريع التطوعية

المشاركة الفاعلة في جودة الحياة

تقديم أفضل البرامج والخدمات للمجتمع

تفعيل المسؤولية الاجتماعية

تكاتف الجهود ودعم خطط التنمية المجتمعية

بناء الإنسان وتفعيل طاقات الفرد والمجتمع