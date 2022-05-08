إعفاء طرابزوني وتكليف أبو عباة رئيسا لشركة مطارات جدة

أعفى مجلس المديرين بشركة مطارات جدة، السبت، ريان الطرابزوني الرئيس التنفيذي لشركة مطارات جدة، وكلف أيمن بن عبدالعزيز أبو عباة ليقوم بمهامه.

جاء ذلك خلال اجتماع استثنائي ناقش خلاله المجلس التحديات التي واجهها مطار الملك عبدالعزيز الدولي خلال الأيام الماضية، والحلول اللازمة.

ويملك أيمن أبو عباة خبرات متعددة، تمتد لأكثر من 28 عامًا، تقلَّد خلالها العديد من المناصب القيادية، كان آخرها نائب الرئيس التنفيذي للتشغيل بشركة مطارات الرياض.

وجاء التكليف، بعد موجه من الانتقادات الحادة التي واجهتها مطارات جدة، حيث وجه وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح الجاسر؛ بتشكيل لجنة تحقيق عاجلة، برئاسة رئيس الهيئة العامة للطيران المدني؛ وعضوية عدد من الجهات؛ للوقوف على أسباب تأخر وعدم انتظام بعض رحلات المسافرين والمعتمرين في مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة خلال الأيام الماضية، والتحقيق فيما حدث، وتحديد المتسببين في ذلك، واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة، والمعالجات الفنية الكفيلة بالمحافظة على جودة الخدمات المقدمة للمسافرين وضيوف الرحمن، والرفع بالنتائج والتوصيات في موعد أقصاه أسبوع من تاريخه".