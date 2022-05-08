دولة أوروبية تعلن تسجيل إصابة بفيروس معد ونادر

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض

أعلنت وكالة الأمن الصحي في بريطانيا، اليوم السبت، عن تسجيل إصابة بشرية بمرض معد نادر، هو “جدري القردة”.

وأوضحت وكالة الأمن الصحي البريطاني، في بيان لها، أن شخصا في إنجلترا تم تشخيص إصابته بجدري القرود النادر”.

وتابعت الوكالة: “زار الشخص المصاب نيجيريا مؤخرا”، وتعتقد السلطات الصحية بأنه “ربما يكون قد أصيب بالفيروس هناك”.

وأشارت إلى أن الشخص المصاب حاليا يتلقى الرعاية الطبية في أحد مستشفيات لندن”، موضحة أن “خبراء هيئة خدمات الصحة والسلامة المهنية سيتواصلون مع الأشخاص الذين ربما كانوا على اتصال بالمصاب”.

بدورها أوضحت الصحة العالمية، أن “جدري القرود مرض فيروسي حيواني المنشأ نادر تم الكشف عنه عام 1958، ويحدث نتيجة التعرض لعضة أو خدش من قبل حيوان مصاب، وينتشر بشكل رئيسي في المناطق النائية في وسط وغرب إفريقيا، تلك الواقعة بالقرب من الغابات المطيرة الاستوائية”.

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أما عن أعراض الجدري فتتميل بالشعور بحمى وألم بالرأس يتبعه ألم عضلي ومن ثم تورم بالعقد اللمفاوية مما يؤدي إلى الشعور بالتعب، وظهور طفح جلدي على شكل بثور مكسوة بقشرة خارجية