الاتحاد السعودي للريشة الطائرة يفوز بجائزة أفضل اتحاد بالعالم

محمد بن مسعود - الدمام - حقق الاتحاد السعودي للريشة الطائرة إنجازا دوليا متميزا، إذ فاز بجائزة أفضل اتحاد بالعالم بفئة «المشاركات»، وذلك ضمن اجتماع حفل توزيع جوائز الاتحاد الدولي للريشة الطائرة في عدة فروع، هي: جائزة تأثير برامج الاتحاد الدولي، جائزة نشر اللعبة، جائزة الترويج، جائزة الدمج.

وقد جاءت مشاركة الاتحاد السعودي للريشة الطائرة بالمسابقة بفئة المشاركات من خلال 9 مشاريع تفوق من خلالها على مشاركات أكثر من 100 دولة من الدول المتقدمة في لعبة الريشة الطائرة المشاركة بالمسابقة في مشاريعها المختلفة وهذه المشاريع هي: مشروع تدريب المدربين الوطنيين ومشروع تدريب الحكام الوطنيين ومشروع البطولات المحلية ومشروع تفعيل اللعبة بالأندية المحلية ومشروع الريشة الطائرة في الهواء الطلق ومشروع المعسكرات التدريبية للمنتخب السعودي للريشة الطائرة ومشروع المشاركات الخارجية للمنتخب السعودي ومشروع التعاون مع اللجنة السعودية للبارالمبية ومشروع التعاون مع الأولمبياد الخاص السعودي.