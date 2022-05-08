السعودية تواجه كولومبيا وفنزويلا والإكوادور وديًا

محمد بن مسعود - الدمام - سيخوض المنتخب السعودي لكرة القدم أربع مباريات ودية استعدادًا لمونديال 2022، ثلاث منها مؤكدة ضد كولومبيا وفنزويلا والإكوادور في يونيو وسبتمبر المقبلين، بحسب ما أعلن الاتحاد السعودي الجمعة. وسيقيم «الأخضر» «معسكرين إعداديين في مدينة اليكانتي الإسبانية في يونيو وسبتمبر المقبلين ضمن المرحلتين الأولى والثانية من برنامج المنتخب».
أضاف الاتحاد: «من المقرر أن يخوض الأخضر خلال المرحلة الأولى التي ستقام في الفترة من 31 مايو وحتى 9 يونيو مباراتين وديتين، الأولى أمام منتخب كولومبيا في الخامس من يونيو، وستكون الودية الثانية أمام منتخب فنزويلا في التاسع من يونيو، وستلعب كلا المباراتين الوديتين على ملعب نويفا كوندومينا بمدينة مورسيا».
وتابع «ستقام المرحلة الثانية خلال الفترة من 17 الى 27 سبتمبر وسيخوض الأخضر مباراتين وديتين، الأولى أمام منتخب الإكوادور في الثالث والعشرين من سبتمبر، بينما ستحدد هوية المباراة الودية الثانية لاحقًا». ووقع المنتخب السعودي في مجموعة ثالثة تضم الأرجنتين والمكسيك وبولندا.
وتشارك السعودية للمرة السادسة في تاريخها بعد 1994، 1998، 2002، 2006، 2018، أفضلها الأولى في الولايات المتحدة 1994، عندما تخطت بلجيكا في دور المجموعات بهدف تاريخي لسعيد العويران، قبل أن تودع في الدور الاقصائي أمام السويد 1-3.
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