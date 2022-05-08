كمبوديا تستضيف الجمعية العمومية للمجلس الأولمبي الآسيوي في أكتوبر

محمد بن مسعود - الدمام - أعلن المكتب التنفيذي للمجلس الأولمبي الآسيوي في اجتماعه الـ77، في العاصمة الاوزبكية طقشند، أن كمبوديا ستستضيف الجمعية العمومية للمجلس في أكتوبر المقبل.

وجاء إعلان استضافة كمبوديا للجمعية العمومية للمجلس بعد قرار المكتب التنفيذي، الجمعة، تأجيل دورة الألعاب الآسيوية التاسعة عشرة التي كانت مقررة في هانغتشو بالصين من 10 إلى 25 سبتمبر المقبل، إلى موعد يحقق لاحقا. وكان من المقرر أن تستضيف هانغتشو، مستضيفة الألعاب الآسيوية، اجتماعي المكتب التنفيذي والجمعية العمومية للمجلس الاولمبي، لكن تم نقلهما إلى بنوم بنه عاصمة كمبوديا بعد تأجيل الألعاب.

وستكون استضافة كمبوديا للجمعية العمومية للمجلس الأولمبي الآسيوي خطوة على طريق استضافتها النسخة الـ32 لدورة ألعاب جنوب شرق آسيا في مايو 2023، إذ ستكون المرة الأولى التي تستضيف فيها هذه الألعاب منذ انطلاقها عام 1959.

وقال حسين المسلم المدير العام للمجلس الأولمبي الآسيوي: «تلقينا طلبا من اللجنة الأولمبية في كمبوديا لاستضافة الاجتماع المقبل للمكتب التنفيذي والجمعية العمومية، وناقشنا الأمر مع الحكومة واللجنة الأولمبية في كمبوديا، وسيقام الاجتماعان ببنوم بنه في أكتوبر المقبل».

من جهته، رأى القائم بأعمال رئيس المجلس الأولمبي الآسيوي راجا راندير سينغ أنه لم يكن لدى المجلس «أي خيار» سوى تأجيل دورة الألعاب الآسيوية التاسعة عشرة بسب الجائحة.

واستمع أعضاء المكتب التنفيذي إلى تقارير لجان المجلس الأولمبي الآسيوي، وإلى برامج التضامن الأولمبي المتاحة للجان الأولمبية الآسيوية، وإلى عروض من اللجنة الأولمبية القطرية حول المتحف الرياضي الأولمبي الجديد في الدوحة، وتقرير من منظمة متحدون من خلال الرياضة.

كما وافق المكتب التنفيذي على ترشيح الشيخ جوعان بن حمد آل ثاني رئيس اللجنة الأولمبية القطرية لمنصب نائب رئيس اتحاد اللجان الأولمبية الوطنية أنوك عن منطقة آسيا، إلى جانب الأعضاء راجا راندير سينغ (الهند) وتيمور كوليباييف (كازاخستان) وخونينغ باتاما ليسوادتراكول (تايلند) وميكي كووانغكو-جاوورسكي (الفيلبين) ولي لينغويي (الصين)، في حين سيرأس الأمير فيصل بن الحسين رئيس اللجنة الأولمبية الأردنية لجنة المساواة بين الجنسين، وتيموثي فوك من هونغ كونغ لجنة الأحداث في أنوك.

وأوضح المكتب التنفيذي أن مدينة تشيناي الهندية أبدت اهتمامها باستضافة دورة الألعاب الآسيوية الشاطئية، وأن المجلس الأولمبي الآسيوي سيدرس اقتراحها.