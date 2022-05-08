بركان لإبقاء اللقب مغربيًا.. والأهلي طرابلس لكتابة التاريخ

محمد بن مسعود - الدمام - يواصل نهضة بركان المغربي مسعاه لإبقاء لقب مسابقة كأس الاتحاد الافريقي لكرة القدم (الكونفدرالية) في المغرب لموسم ثالث تواليا، عندما يحل في ذهاب نصف النهائي على مازيمبي الكونغولي الديمقراطي، اليوم الأحد، بينما يستضيف الأهلي طرابلس الليبي في بنغازي أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي.

وكان بركان قد توج بأولى ألقابه القارية قبل موسمين، ثم أحرز مواطنه الرجاء اللقب العام الماضي.

ويعي الفريق البرتقالي صعوبة اللعب في أرض مازيمبي، إلا انه يسعى للعودة بنتيجة ايجابية قبل لقاء العودة، معولا على دراية مدربه فلوران ايبينغيه بأبناء جلدته لتحقيق المبتغى.

يفتقد المدرب السابق لفريق فيتا كلوب -الذي سيرافق الفريق بعد تماثله للشفاء إثر رضوض تعرض لها خلال حادث سير- الى عدد من اللاعبين البارزين على غرار بكر الهلالي والموريتاني اداما با ومعاد فكاك ومحمد فرحان.

وقال إبينغيه: «سنحاول الخروج بنتيجة إيجابية للتأهل في المباراة الثانية بالمغرب».

وأضاف: «لن نذهب لمشاهدة مازيمبي. سنلعب على حظوظنا كافة (لبلوغ نهائي المسابقة)».

ورأى قائد الفريق المغربي العربي الناجي أن عناصر النادي عازمون على تحقيق نتيجة ايجابية في أرض الخصم «مازيمبي خصم شرس ويملك خبرة كبيرة في مثل هذه الأجواء».

وأردف «التنقل الى لوبومباشي يعد الأصعب لنا في مشوارنا الأفريقي، نواجه خصما الخليج 365 له حصد لقب دوري الأبطال وشارك في مونديال الأندية».

واستطرد «مازيمبي يلعب بشراسة على أرضه، ويحظى بدعم غير مسبوق من أنصاره، لكن سنخوض مباراة للتاريخ عنوانها القتال والصمود، حتى نعود للمغرب بنتيجة إيجابية».

وسيفتقد مازيمبي الى صخب جماهيره بعدما فرض عليه الاتحاد الأفريقي (كاف) عقوبة على خلفية أحداث مباراته على ملعبه ضد بيراميدز المصري في إياب ربع نهائي البطولة.

وأعلن النادي عبر حسابه الرسمي على موقع «فيسبوك» أن (كاف) عاقبه بتقليص عدد جماهيره في مباراته المقبلة ضد نهضة بركان المغربي إلى 5 آلاف مشجع فقط بسبب إلقاء الجماهير المقذوفات، إضافة لاقتحامهم الملعب عقب نهاية اللقاء.

ويسعى الفريق الكونغولي الديمقراطي بقيادة المدرب الفرنسي فرانك دوما إلى استغلال اللعب على أرض ملعبه المجهز بعشب اصطناعي لتحقيق فوز مريح، لا سيما أن معنويات اللاعبين مرتفعة بعد إطاحة بيراميدز القوي في دور الثمانية.

البحث عن التاريخ

ويطمح الأهلي طرابلس الليبي إلى تأهل تاريخي للنهائي، ولكن يفترض أن يستغل عامل الأرض لتحقيق انتصار مريح على ضيفه اورلاندو بايرتس عندما يتواجهان على ملعب «شهداء بنينا» في بنغازي.

وستقام المباراة دون جماهير، بعد إخطار الاتحاد القاري النادي الليبي بذلك لأسباب أمنية.

وكان فريق المدرب التونسي فتحي جبال قد بلغ المربع الذهبي، على حساب غريمه الاتحاد في كلاسيكو ليبي.

وذكر جبال في تصريحات صحافية أن فريقه عمل على نحو مكثف من أجل تخطي هذا الدور والوصول للنهائي.

أما عضو اللجنة الادارية وائل ماركوس فأكد أن المباراة ستكون صعبة. وكتب ماركوس عبر حسابه على «فيسبوك»: «مخطئ من يعتقد أن مباراة أورلاندو سهلة، بالنظر إلى نتائجهم في دور المجموعات.. طموحنا أبعد وأكبر من نصف النهائي».

وتابع «نلتفت للتركيز على المباراة، بتحفيز اللاعبين لتحقيق نتيجة إيجابية ندخل بها التاريخ من أوسع أبوابه». ويمتلك الفريق الليبي تشكيلة متوازنة يقودها المهاجم الدولي انيس سلتو والتونسي أيوب عياد والحارس محمد نشنوش.

ويقود أورلاندو المدرب ماندلا نكيكازي، إلا أن الفريق يقدم مستويات متذبذبة محليا، إذ تراجع للمركز الخامس في الدوري بعد خسارته أمام غالاكسي تي اس بهدف. وكان قد بلغ نصف النهائي بعد تفوقه على سيمبا التنزاني بركلات الترجيح في إياب ربع النهائي.