صمت جوارديولا وأمر كلوب الأبرز في صحف إنجلترا

محمد بن مسعود - الدمام - اهتمت الصحف الإنجليزية الصادرة صباح امس السبت برد فعل بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي عقب إقصاء فريقه من نصف نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد، وكيفية تعامله مع نجوم الفريق.

كما سلطت الضوء أيضا على تعامل يورجن كلوب مدرب ليفربول مع الإرهاق الذي يعاني منه الفريق، وقد يؤثر على حلمه في التتويج بالرباعية التاريخية.

وعنونت صحيفة «ميرور»: «السكوت من ذهب.. بيب: لا أستطيع أن أجد الكلمات لنجومي بعد جحيم مدريد.. كلوب: على اللاعين التوقف عن الأفكار المرهقة».

وكتبت في الجانب: «رالف: اليونايتد أوقفني عن شراء مهاجم».

أما صحيفة «ديلي ميل» فعنونت: «السيتي يريد بوجبا.. بيب حريص على انتقال مدوي للاعب اليونايتد المتخبط».

وكتبت صحيفة «تليجراف» في الأسفل: «تين هاج لإقناع رونالدو بالبقاء مع اليونايتد».

بدورها، عنونت صحيفة «ديلي إكسبريس»: «كلوب يأمر الريدز بتجاهل الأصوات الداخلية، التي تقول إنهم مرهقون».