حقيقة اهتمام مانشستر سيتي بصفقة بوجبا

محمد بن مسعود - الدمام - كشف تقرير صحفي بريطاني، أمس السبت، حقيقة اهتمام مانشستر سيتي بالتعاقد مع الفرنسي بول بوجبا لاعب وسط مانشستر يونايتد خلال الصيف المقبل.

الدولي الفرنسي ينتهي عقده مع مانشستر يونايتد في يونيو المقبل، ما يتيح له حرية التوقيع لأي ناد مجانا.

وزعمت تقارير مؤخرًا أن مانشستر سيتي يخطط للتعاقد مع بوجبا بمجرد إنجاز صفقة المهاجم النرويجي إيرلينج هالاند.

ووفقًا لصحيفة «ذا صن» البريطانية، فإن ارتباط بوجبا بمانشستر سيتي بدأ في الأسابيع الأخيرة، بعد تأكيد رحيل فيرناندينيو في الصيف المقبل.

وأشارت إلى أن مانشستر سيتي استفسر بالفعل عن وضع بوجبا من وكالة الراحل مينو رايولا، في أثناء إجراء المفاوضات بشأن هالاند.

وقالت مصادر من داخل مانشستر سيتي على أنباء التعاقد مع بوجبا: «الصفقة ليست مستبعدة داخل النادي».