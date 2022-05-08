نيدفيد: مويس كين لن يسجل أهداف رونالدو

محمد بن مسعود - الدمام - طالب بافيل نيدفيد نائب رئيس يوفنتوس مهاجمي الفريق بتقديم مستوى أفضل مع السيدة العجوز في الموسم المقبل.

وقال نيدفيد عن مهاجم البيانكونيري، مويس كين، في تصريحات نقلتها صحيفة «لا جازيتا ديلو سبورت» الإيطالية: «كين يملك مقومات هائلة. لا يمكن أن نطلب منه عدد الأهداف التي يحرزها (كريستيانو) رونالدو، لكننا نطلب منه الكثير، نظرًا لمعرفته جيدًا بكيفية التسجيل».

وأضاف: «لن يسجل (كين) 35 هدفًا، لكن يمكنه إحراز 25 هدفا. في الموسم المقبل نتوقع الكثير من مهاجمي الفريق، إذ كان من المفترض أن نقدم مستوى أفضل أمام المرمى».

وعن مواجهة إنتر ميلان المرتقبة في نهائي كأس إيطاليا الأربعاء المقبل، قال: «من المستحيل القول بأننا لا نفكر في الكأس، لكننا نتمتع بالاحترافية».

وختم نجم يوفنتوس السابق: «نحن نرتدي قميصًا ثقيلاً، وعلينا المحافظة على تركيزنا، وتقديم أفضل ما لدينا في كل مباراة».