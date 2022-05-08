شكرا لقرائتكم خبر عن نصف مليون طالب وطالبة يعودون لمقاعد الدراسة بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تستقبل مدارس المنطقة الشرقية، اليوم، قرابة نصف مليون طالب وطالبة بالمراحل الدراسية، بعد انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك. فيما تنفذ مكاتب التعليم أعمال الإشراف الميداني على المدارس للاطمئنان على جاهزية العودة للدراسة، ومتابعة انتظام الحضور وفق الإجراءات والبروتوكولات المعتمدة.

صناعة المستقبل

وأكد المتحدث الرسمي لتعليم المنطقة الشرقية سعيد الباحص، على الدعم اللامحدود الذي يلقاه قطاع التعليم من قبل حكومتنا الرشيدة -أيدها الله- في إيجاد بيئة تعليمية جاذبة ساهمت في تحقيق الصدارة للطلاب والطالبات في مختلف المجالات العلمية، ويرى أثرها الكبير في صناعة المستقبل الواعد وتحقيق الرؤية الطموحة ٢٠٣٠، وبرزت الجهود المخلصة من وزارة التعليم لتستمر رحلة التعليم وليستفيد طلابنا الذين يُعوّل عليهم الوطن في مسيرته التنموية.

جهود مثمرة

وأشار الباحص إلى تنفيذ مجمل الخدمات التعليمية من تهيئة المدارس لعودة الطلاب والطالبات اليوم لاستئناف دراستهم بكل همةٍ ودافعيّة لمواصلة رحلتهم التعليمية الماتعة وذلك بمتابعة وإشراف مدير عام التعليم د.سامي العتيبي. مضيفا أن الأعمال المبذولة من قيادات العملية التعليمية، سواء من مشرفين ومدراء ومديرات المدارس والهيئة التعليمية والإدارية من المعلمين والمعلمات تستحق الشكر والثناء والتقدير، لما يبذلونه من جهود مثمرة ترجمت حقيقة حرصهم ومهنيتهم إلى جانب دور أولياء الأمور وشركاء النجاح في متابعة أبنائهم وبناتهم لمواصلة رحلتهم التعليمية.

دعم كامل

وتتابع وزارة التعليم بشكل مستمر مع جميع إدارات ومكاتب التعليم في المحافظات والمناطق جاهزية المدارس، واستمرار الزيارات الميدانية لمسؤولي الوزارة ومديري إدارات ومكاتب التعليم للمدارس للوقوف على استعداداتها لاستقبال الطلبة وتهيئة البيئة المدرسية بالشكل المناسب. وبذلت الوزارة جهوداً كبيرة خلال العام الدراسي الحالي في توفير بيئة مدرسية آمنة، ومعزّزة للتحصيل الدراسي للطلبة، والدعم الكامل من المعلمين والمعلمات والكوادر الإدارية والإشرافية، وذلك في إطار منظومة عمل متكاملة بالشراكة مع العديد من الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع، إضافة إلى أولياء الأمور ودورهم البارز في مشاركة أبنائهم وتحقيق مبدأ التكامل مع الجميع.