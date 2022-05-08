شكرا لقرائتكم خبر عن تكلِّيف «أيمن أبو عباة» رئيسًا تنفيذيًّا لـ «مطارات جدة» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - عقد مجلس المديرين بشركة مطارات جدة أمس السبت، الموافق 7 / 5 / 2022م، اجتماعًا استثنائيًّا، ناقش خلاله التحديات التي واجهها مطار الملك عبدالعزيز الدولي خلال الأيام الماضية، والحلول اللازمة، وبناء عليه قرَّر المجلس تكليف أيمن بن عبدالعزيز أبوعباة رئيسًا تنفيذيًّا لشركة مطارات جدة بدءًا من تاريخه.

ولدى أيمن أبو عباة خبرات متعددة، تمتد لأكثر من 28 عامًا، تقلَّد خلالها عددًا من المناصب القيادية، كان آخرها نائب الرئيس التنفيذي للتشغيل بشركة مطارات الرياض.

وتمنى المجلس لـ"أبو عباة" التوفيق والنجاح في مهامه الجديدة.