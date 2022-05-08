شكرا لقرائتكم خبر عن تكثيف الرقابة على المنشآت الغذائية والتجارية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كثفت بلدية مليجة جولاتها الرقابية على المنشآت الغذائية والتجارية للتأكد من تطبيق الضوابط والاشتراطات الصحية كافة، مع تطبيق لائحة الغرامات والجزاءات بحق المخالفين.

وكانت إدارة الخدمات، نفذت حملة لإزالة الحشائش من داخل الأحياء السكنية، ورفع التراكمات، وتنظيف الشوارع.

كما نفذت البلدية جولات رقابية على منشآت المطابخ والمغاسل للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية، حفاظا على سلامة المواطنين ولكسب امتثال أكبر من قِبل المنشآت.