شكرا لقرائتكم خبر عن مستشفى د. سليمان الحبيب بالخبر يستضيف المؤتمر العالمي لجراحات السمنة تحت إشراف الجمعية السعودية لطب وجراحة السمنة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يستضيف مستشفى د. سليمان الحبيب بالخبر أضخم مؤتمر عالمي لجراحات وأمراض السمنة على مستوى منطقة الشرق الأوسط، وذلك في نسخته الأولى بالفترة من 11 مايو وحتى 14 مايو 2022 م بمشاركة العديد من المؤسسات العالمية الكبرى، والتي من أبرزها رابطة الجراحين العرب للسمنة، والجمعية الخليجية لجراحات السمنة، وتحت إشراف الجمعية السعودية لطب وجراحات السمنة. بالإضافة إلى 125 محاضرا من دول الشرق الأوسط والعالم، وسيقدمون خلاله أكثر من 135 محاضرة علمية وورشتي عمل وكذلك ندوة مفتوحة للمجتمع لمناقشة أمراض السمنة (باللغه العربية) بإجمالي 36 ساعة معتمدة من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.

ذكر ذلك د. خالد مرزا استشاري جراحة السمنة والمناظير بمستشفى د. سليمان الحبيب ورئيس الاتحاد الفيدرالي العالمي لطب وجراحات السمنة.

وقال د. خالد إن استضافة مجموعة د. سليمان الحبيب الطبية لهذا المؤتمر تأتي دعما منها للملتقيات العلمية والطبية الحديثة، وفي إطار مسؤولياتها المجتمعية خصوصا وأنها تُعد من أكبر القطاعات الصحية التي تبنت برامج تدريبية وتأهيلية، إذ أنها تمتلك مسيرة حافلة ومشرفة في هذا المجال، حيث نفذت ما يقارب «4000» فعالية بإجمالي عدد ساعات بلغ «8000» ساعة علمية.

من جانبه قال الدكتور وليد البخاري رئيس المؤتمر واللجنة العلمية إنه من المتوقع أن يشهد هذا المؤتمر حضورا لافتا من داخل وخارج المملكة نظرا لأهميته البالغة وتنوع فعالياته، والخبراء المشاركين فيه والذين يمثلون فرصة سانحة لتبادل الخبرات الصحية ونقل التجارب العلمية من أجل تحسين جودة وكفاءة الكوادر الطبية في هذا التخصص بما يعود بالفائدة على المرضى والمراجعين.

وأضاف د. البخاري أن هذا المؤتمر تسبقه ورشتا عمل لإجراء بث مباشر لعمليات تصحيحية لجراحة السمنة، كما سيتم التطرق إلى طرق الوقاية من أمراض السمنة، وطرح الحلول العلاجية الملائمة للسمنة، وكيفية جعل جراحات السمنة أكثر سلامة وأمانا، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن المؤتمر يستهدف أطباء الجراحة والسمنة والتخدير وأخصائيي التغذية والعلاج الطبيعي واستشاريي أمراض الغدد الصماء.

ولفت د. سلمان الصباح رئيس الجمعية الخليجية لجراحات السمنة إلى مساهمات الجمعية في مثل هذه الملتقيات العلمية، واستعدادها لتقديم برنامج يتناول أهم الأمراض في منطقة الخليج العربي وعلاجها.

في حين صرح د. هيثم الفواز رئيس رابطة الجراحين العرب للسمنة قائلا إن الرابطة بوصفها تضم في عضويتها العديد من دول المنطقة ستقوم بدعم هذا المؤتمر والمشاركة فيه بهدف التركيز على أهم الأمراض المرتبطة بالسمنة في دول الشرق الأوسط.

وقد قدم د. عايض القحطاني رئيس الجمعية السعودية لطب وجراحة السمنة شكره إلى جميع المشاركين بأوراق علمية من أعضاء الجمعية والتي بلغت 70 % من نسبة الأوراق العلمية، وكذلك تقديره لجهود القائمين على إنجاح المؤتمر وامتنانه للدكتور عدنان مفتي الرئيس السابق للجمعية السعودية لما قدمه خلال فترة رئاسته للجمعية ودوره الفعال في إعداد برنامج المؤتمر.

الجدير بالذكر أن المؤتمر سيتضمن معرضا مصاحبا يضم عددا من الشركات الطبية العالمية. ويمكن للراغبين بالحضور والاستفادة من مخرجات هذا المؤتمر وتوصياته العلمية التسجيل عبر الموقع الإلكتروني www.ifso-menac2022.com.