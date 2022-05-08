شكرا لقرائتكم خبر عن بعد العاصفة.. معالجة وتأمين 20 عمود إنارة بالأحساء والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشف المتحدث الرسمي لأمانة محافظة الأحساء، خالد بووشل، عن مباشرة الأمانة عددا من المواقع، التي تضررت، جراء العاصفة، قبيل فجر يوم السبت، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص.

وأوضح أنه جرى معالجة، 20 عمود إنارة، خلال الساعات الأولى، شملت إصلاح سقوط عمود إنارة واحد، وإصلاح فوانيس وكيابل وتأمين عدد من الأعمدة الأخرى، في حين ساندت الأمانة الجهات الخدمية الأخرى في تأمين مواقعها بالحواجز الخرسانية لحين الإصلاح والمعالجة لحالة الطوارئ.

قطع التيار

وتسبب سقوط عدد من أعمدة الكهرباء، جراء العاصفة التي اجتاحت المحافظة، في قطع التيار عن عدد من أحياء المحافظة.ورصدت ”الخليج 365”، سقوط عدد من أعمدة «الضغط العالي» بحي الصفا وبالقرب من حي الغسانية، مما تسبب في تضرر أعمدة الإنارة المجاورة، وإعاقة حركة المرور في بعض الطرق.

وتسبب الحادث في انقطاع التيار الكهربائي قرابة الساعة الكاملة عن أجزاء من القطاع شمال مدينة المبرز، ولم ينتج عن ذلك أي خسائر بشرية.

استجابة سريعة

وهرعت دوريات المرور في تنظيم حركة السير في عدد من الطرق المتضررة، وتأمين السلامة لسالكيها، وتنظيم حركة سير المركبات في التقاطعات، التي توقفت فيها إشارات المرور.

أعمدة متهالكة

وعلى صعيد متصل، جدد أهالي المحافظة مطالبهم لشركة الكهرباء بإيجاد حلول لأعمدة الضغط العالي المجاورة للأحياء، التي تحملها أعمدة خشبية قديمة، مشيرين إلى أهمية استبدالها بأعمدة حديثة تضمن السلامة وعدم السقوط حال وقوع أي عواصف أو غيرها. وأوضحوا أن حادث أمس الأول لم يسفر عن أي خسائر بشرية أو إصابات، نظرا لاجتياح العواصف المحافظة في وقت متأخر ليلا، إلا أنه ينبغي معالجة الأمر لمنع أي تهديد قد يلحق الضرر بمرتادي الطرق والأحياء المجاورة للأعمدة، حال حدوث عواصف أو تغييرات جوية أخرى.