شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق أعمال تطوير طريق الملك خالد غدا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تنطلق أعمال فصل الحركة المرورية بحواجز خرسانية بطريق الملك خالد بين الطريق الرئيسي وطريق الخدمة باتجاه الدمام مع إنشاء وتعديل بعض المداخل والمخارج وتوسعة طريق الخدمة في بعض المناطق ابتداءً من الغد.

فصل الحركة

وأوضح فرع وزارة النقل والخدمات اللوجستية بالمنطقة الشرقية، أن الأعمال تتم بالتعاون مع إدارة مرور المنطقة الشرقية، بهدف تسهيل الحركة على مستخدمي الطريق، لافتا إلى أن العمل سيكون وفقا لمراحل متعددة، الأولى منها ستكون بفصل الحركة المرورية بين الطريق المحلي والطريق السريع من بعد شارع النعمان بن الحارثة إلى طريق مجلس التعاون الخليجي باتجاه كوبري البحرين، مع توسعة الطريق المحلي.

تعديل وتوسعة

وأشار إلى أن المرحلة الثانية، ستكون بتوسيع الطريق المحلي بين كوبري الإسكان، والكوبري المتجه إلى تقاطع شارع 20، بالإضافة إلى توسعة الطريق المحلي بين تقاطع شارع 15 وشارع 4 في حي الثقبة. فيما ستكون المرحلة الثالثة بفصل الحركة المرورية بين الطريق المحلي والطريق السريع، مع تعديل المدخل بعد كوبري الإسكان، إلى المخرج من الطريق السريع، وتعديل المخرج عند الكوبري المتجه إلى شارع 20 إلى المدخل للطريق السريع.

حي الثقبة

ولفت فرع النقل أن المرحلة الرابعة، ستكون بفصل الحركة المرورية بين الطريق المحلي والطريق السريع، مع تعديل المدخل عند تقاطع شارع 15 إلى مخرج من الطريق السريع، وإنشاء مدخل من الطريق المحلي إلى الطريق السريع عند تقاطع شارع 7 في حي الثقبة.

طريق سريع

وأعلن فرع وزارة النقل والخدمات اللوجستية بالمنطقة الشرقية استمرارية فصل الحركة المرورية بين الطريق المحلي والسريع، بعد تقاطع شارع 4، مع الاحتفاظ على المخرج من الطريق السريع إلى المحلي المتجه إلى الخبر. وأكد أن ذلك سيكون خلال أيام قليلة وتعود الحركة المرورية إلى طبيعتها.