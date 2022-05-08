شكرا لقرائتكم خبر عن 4 جولات ترصد 64 مخالفة بالظهران والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أسفرت 4 جولات مشتركة نفذتها بلدية الظهران، مع مكتب العمل بالخبر، وشرطة الظهران، لمتابعة تطبيق الاشتراطات الصحية، والتأكد من نظام الإقامة والعمل، عن رصد 64 مخالفة، وإغلاق 3 منشآت.

وبيّنت بلدية الظهران أن الجولات شملت 4 منتجعات سياحية تم خلالها ضبط 51 مخالفة «42 مخالفة يوم 4 مايو، و9 مخالفات يوم 27 أبريل» تعلقت بالاشتراطات الفنية والصحية، إضافة إلى إغلاق 3 منشآت. فيما رصدت 5 مخالفات لنظام العمل والإقامة، يوم 27 أبريل، و8 مخالفات يوم 5 مايو.