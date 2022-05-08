شكرا لقرائتكم خبر عن 12 ألف زائر لأولى نسخ «عيد رأس تنورة» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أنهت بلدية محافظة رأس تنورة النسخة الأولى من «عيد رأس تنورة» على مساحة 100 ألف متر مربع، بمنتزه وحديقة العبير بالمحافظة، بـ12 ألف زائر أغلبهم من الأطفال.

وأوضح رئيس البلدية م. محمد الجاسم، أن 60 % من زوار الفعالية أطفال، من مختلف الجنسيات، مشيرا إلى أن الفعالية التي استمرت يومين متتاليين، هدفت إلى ادخال البهجة والسرور على أهالي المحافظة وزوارها من المواطنين والمقيمين، وخاصة فئة الأطفال.

وبين م. الجاسم، أن الفعالية، التي أقيمت لأول مرة بهذه الصورة في المحافظة، شملت 12 ركنا، وركزت على تنمية مواهب ومهارات الأطفال وزيادة ثقافتهم التحصيلية، عن طريق اللعب، وهدفت للوصول إلى جودة الحياة، مشيرا إلى أنها جذبت 50 متطوعا.

وقال المشرف على الفعالية م. جابر الضاحي، إنه جرى استقطاب 12 ألف زائر، أغلبهم من الأطفال، مبينا أن الفعالية سوف تتجدد وتتطور في المناسبات القادمة بحول الله تعالى.

وأضاف أن الفعالية تضمنت ركن الهوائيات، وركن الألعاب والدراجات، وركن ركوب الحيوانات، وركن الرسم على الوجوه، والتلوين، وركن المسابقات، وركن ألعاب الرمال، إضافة إلى أركان جاذبة لأطفال كركن المسابقات، وركن الرسم على الوجوه، وركن التلوين، وسيتم التوسع في الأركان خلال النسخة القادمة.

وبين بأنه قد تم توزيع أكثر من 1500 هدية على الأطفال والزوار، لافتا إلى أن الفعالية لقيت استحسانا من الجميع، ولمسنا ذلك أثناء وجودنا، وقد تحدث رئيس البلدية مع أولياء الأمور عن الفعالية واستطلع آراءهم تجاهها، إذ طالب الزوار بتكرارها في المناسبات القادمة.

وأكد «الضاحي» أن الفعالية اهتمت بتنمية مواهب الأطفال، وإكسابهم مهارات جديدة، ومنحهم الثقة بالنفس.