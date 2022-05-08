شكرا لقرائتكم خبر عن بدء توسعة «الجبيل - الظهران» الثلاثاء والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن فرع وزارة النقل والخدمات اللوجستية بالمنطقة الشرقية بالتعاون مع مرور المنطقة الشرقية عن البدء في أعمال إصلاح وتوسعة طريق الجبيل الظهران ابتداء من جسر صفوى وحتى جسر النابية الثاني، وسيكون ذلك على 4 مراحل، وسيبدأ تنفيذ الإصلاحات والعمل في الطريق بعد غد الثلاثاء.

وأوضح فرع النقل بالشرقية أن العمل مقسم على أربع مراحل، المرحلة الأولى تكون ابتداء من بعد جسر صفوى حتى بعد جسر الأوجام، بطول يصل 5 كيلومترات، على أن يتم إغلاق كلي للطريق وتحويل الحركة المرورية إلى طريق الخدمة، وسيتم إغلاق الإشارة المرورية أسفل الجسر والطريق البديل للقادم من الدمام الدوران من أعلى جسر صفوى.

وبين أن المرحلة الثانية تكون ابتداء من بعد جسر الأوجام حتى قبل جسر الجش، بطول 4 كيلومترات على أن يتم إغلاق كلي للطريق وتحويل الحركة المرورية إلى طريق الخدمة. أما المرحلة الثالثة فتكون بطول جسر الجش على أن يتم إغلاق كلي للطريق وتحويل الحركة المرورية إلى طريق الخدمة، ويتم تغيير مسار الشاحنات إلى طريق الخدمة الخارجي، وذلك من جسر الجش إلى جسر النابية الثاني، وعلى القادمين من الجش متجهين إلى الدمام عليهم الدوران من أسفل جسر الأوجام.

وأشار إلى أن المرحلة الرابعة تبدأ من بعد جسر الجش حتى جسر النابية الثاني، بطول 2 كيلومتر، حيث سيكون العمل بإغلاق جزئي لمسارين وإتاحة الحركة على مسارين، ويتم تغيير مسار الشاحنات إلى طريق الخدمة الخارجي، وذلك من جسر الجش إلى جسر النابية. وأكد الفرع أن أعمال إصلاح وتوسعة طريق الجبيل الظهران، سوف تسهم في خدمة مرتادي الطريق، ورفع مستوى السلامة، وتعزيز انسيابية الحركة المرورية عندما تعود حركة المرور إلى طبيعتها.