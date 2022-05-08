شكرا لقرائتكم خبر عن تنظيف الأراضي الفضاء وصيانة الحدائق بالجبيل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كثفت بلدية الجبيل أعمال تنظيف الأراضي الفضاء بالمعدات الثقيلة، وصيانة أسوار الحدائق، وإزالة الأعشاب العشوائية في منحنيات كوبري الحمراء، وصيانة دورات المياه بالكورنيش الشمالي، وقص وتعشيب المسطح الأخضر بممشى الحمراء.

ونفذت البلدية أعمال زراعة بالمسطحات الخضراء في تقاطع طريق الملك عبدالعزيز مع طريق المدينة المنورة، وتعشيب في مثلث طريق أبي بكر الصديق، وصيانة الألعاب بحديقة السلام، وشبكات الري ومصادر المياه، وملعب حديقة الضاحية. كما نفذت أعمال إزالة الحشائش العشوائية من الأرصفة والممرات، وجز وتعشيب للثيل وتقليم للشجيرات في عدد من المسطحات الخضراء، وكنس الجزر الوسطية بالمداخل بالمعدات، وتركيب عدد من اللوحات الإرشادية والتوجيهية في عدد من الحدائق.

وكانت البلدية نفذت حملات على محلات الحلويات وصالونات الحلاقة للتوعية ومتابعة تطبيق الاشتراطات، كما واصلت الحملات على الباعة الجائلين من قِبَل صحة البيئة والنظافة.