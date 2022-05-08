شكرا لقرائتكم خبر عن «كن إنسانا لطيفا» تعزز التوعية الإسعافية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يحتفي فرع هيئة الهلال الأحمر بمنطقة تبوك اليوم، بفعاليات اليوم العالمي للهلال الأحمر السعودي تحت عنوان «كن إنساناً لطيفاً»، وذلك بأحد المجمعات التجارية والممشى الخاص بمتنزه الأمير فهد بن سلطان، كما يقيم فرع الهيئة بالمنطقة والمحافظات التابعة العديد من الأنشطة والبرامج ذات الصلة بيوم الهلال الأحمر السعودي الذي يوافق الثامن من شهر مايو من كل عام.

وأوضح المدير العام لفرع الهيئة بمنطقة تبوك نواف العنزي أن الاحتفاء سيضم العديد من الفعاليات التوعوية الهادفة إلى إرساء مفهوم العمل الإسعافي، مبيناً أن المشاركة في هذه المناسبة تهدف إلى نشر الوعي لدى جميع أفراد المجتمع، واكتساب مهارات الإسعافات الأولية وأهميتها في تعزيز الاستجابة الإنسانية، داعياً بهذه المناسبة الجميع إلى التسجيل في البرنامج التدريبي «سفير الحياة» للإسعافات الأولية عن طريق موقع الهيئة الإلكتروني للاستفادة من الدورات التدريبية المقدمة للمجتمع للإسهام في حماية الأرواح بعد حِفظ الله.