شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 10800 مخالف لأنظمة الإقامة وأمن الحدود والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضبطت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، في مناطق المملكة كافة، وذلك للفترة من 28 أبريل وحتى 4 مايو 2022، 10842 مخالفاً، منهم 6916 مخالفًا لنظام الإقامة، و2918 مخالفًا لنظام أمن الحدود، و1008 مخالفين لنظام العمل.

وبلغ إجمالي المضبوطين خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة 352 شخصًا، 56% منهم يمنيو الجنسية، و36% إثيوبيو الجنسية، و8% جنسيات أخرى، كما تم ضبط 103 أشخاص لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة بطريقة غير نظامية.

وضبطت الحملات 9 متورطين في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم. فيما بلغ إجمالي من يتم إخضاعهم حاليًا لإجراءات تنفيذ الأنظمة 84915 وافداً مخالفًا، منهم 80938 رجلاً، و3977 امرأة. وأحيل 73585 مخالفًا لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، و1864 مخالفًا لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل 8208 مخالفين.

وأكدت وزارة الداخلية أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به، وأوضحت أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثة الجميع على الإبلاغ عن أي حالات مخالفة على الرقم «911» بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و«999» و«996» في جميع مناطق المملكة.