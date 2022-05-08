شكرا لقرائتكم خبر عن استئناف إزالة 12 حيا عشوائيا بجدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت لجنة العشوائيات بجدة عن استئناف أعمال إزالة الأحياء العشوائية بالمحافظة، والتي توقفت خلال شهر رمضان، وتشمل 12 حيا.

وكانت اللجنة ذكرت أن أعمال الإزالة ستتوقف في شهر رمضان المبارك، في حين سيجري استئناف أعمال إزالة الـ 12 حيا المتبقية بعد الشهر الفضيل، وتشمل أحياء: «بني مالك - الورود - مشرفة - الجامعة - الرحاب - العزيزية - الروابي - الربوة – المنتزهات - قويزة - العدل والفضل - أم السلم وكيلو 14 الشمالي».