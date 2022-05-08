شكرا لقرائتكم خبر عن فرضية لانقطاع الكهرباء بـ«أطفال» حفر الباطن والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفذ مستشفى الولادة والأطفال بحفر الباطن بإشراف ومتابعة إدارة الطوارئ والكوارث والنقل الطبي بصحة حفر الباطن، خطة فرضية انقطاع التيار الكهربائي عن قسم طوارئ الأطفال، تم خلالها إخلاء 7 حالات إلى طوارئ النساء.

وتستهدف الفرضية قياس مدى جاهزية الجهات المعنية للتعامل مع الحالات الطارئة في المستشفى، وتطبيق معايير السلامة العامة ورفع نسبة الوعي والسلامة لدى العاملين وتقييم قدرات الاستجابة لاختبار جاهزية المنشأة عند التعرض لحوادث مماثلة، وتدريب الموظفين والتوعية بالتصرف الصحيح عند وقوع الحوادث في الوقت المناسب.