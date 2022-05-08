شكرا لقرائتكم خبر عن صحف العالم: التهاب الكبد الغامض قد يعود للكلاب وعقاقير «باراسيتامول» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حالة من القلق ساورت عددا من عائلات الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين شهر و16 عاما، عقب انتشار نوع غامض من التهاب الكبد الحاد عند الصغار، وأصيب به أكثر من 228 حالة في 20 دولة حتى الآن، مع وجود 50 حالة إضافية قيد الاشتباه، كما أدى إلى وفاة واحدة، إضافة إلى الاضطرار للخضوع لعملية نقل كبد في بعض الإصابات الشديدة.

ورغم تأكيد الأطباء على أن الآباء لا يتوجب عليهم «الفزع» من المرض الجديد، نظرا لقلة عدد الإصابات المكتشفة حتى الآن نسبيا، إلا أن الوضع الحالي يستلزم مزيدا من «الحرص والرقابة» للأعراض التي قد تصيب طفلك ويتوجب على أثرها عرضه على طبيب، أو الذهاب به إلى أقرب مستشفى.

أصل المرض

ركزت مجلة «التايم» العالمية على أصل المرض، موضحة أن المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، أكدت أن نتائج اختبار جميع المرضى جاءت سلبية لفيروسات التهاب الكبد A وB وC، كما جاءت نتائج اختبارهم سلبية لكوفيد 19، في حين ثبتت إصابتهم بالفيروس الغدي، وهي عائلة فيروسية مشتركة تضم ما لا يقل عن 50 نوعا من الفيروسات المختلفة، بما في ذلك نزلات البرد.

واستبعدت المجلة احتمالية وجود علاقة بين حصول الطفل على لقاح كوفيد 19، وإصابة الطفل بالتهاب الكبد الحاد الغامض، مشيرة إلى أن حالتين فقط من مجمل الحالات المكتشفة أكدتا حصولهما على اللقاح، في حين ظهرت إصابة 19 منهم بالفيروس الغدي، لذا فهو الأقرب اتصالا بأصول المرض الغامض.

أعراض شائعة

وقالت منظمة الصحة للبلدان الأمريكية على موقعها الإلكتروني، إنه رغم اختلاف وتيرة تطور الحالات، فإن الأعراض كانت مشابهة تقريبا، وأبرز عرض متكرر كان «اليرقان» أو اصفرار الجلد وبياض العين عند الطفل، ونصحت من يظهر في طفله هذا العرض باصطحابه للمستشفى فورا للتأكد من سلامته وتلقيه العلاج المناسب بسرعة قبل تطور المرض، ومن الأعراض الأخرى أيضا الإسهال أو القيء، والحمى، وآلام العضلات.

وحسب موقع المنظمة، يسعى العلاج الحالي إلى «تخفيف الأعراض»، وإدارة حالة المريض واستقرارها إذا كانت الحالة شديدة، كما يمكن تحسين توصيات العلاج بمجرد تحديد أصل العدوى.

أسباب محتملة

تقول صحيفة «إكسبريس» البريطانية إن أبرز أسباب المرض التي أشار لها الأطباء حتى الآن هي الكلاب ومادة «الباراسيتامول» التي تدخل في صناعة العديد من أدوية الأطفال.

وأضافت: «ما زال الأطباء في حيرة من أمرهم لمعرفة ما الذي أدى بالضبط لزيادة حالات التهاب الكبد في المملكة المتحدة. لكن وكالة الأمن الصحي هناك أفادت أن 163 طفلا أصيبوا الآن بالفيروس في الدولة، من بينهم 11 طفلا احتاجوا إلى زراعة كبد بسبب العدوى. وأثناء التحقيق الجاري في الارتفاع الحاد في عدد الحالات، ظهر أن المرض أكثر انتشارا في المنازل التي تقيم فيها الكلاب، وقال بعضهم أيضا إنهم تلقوا مادة الباراسيتامول قبل ظهور الأعراض بفترة وجيزة»، وفي 92 حالة تم التحقيق فيها في جميع أنحاء المملكة المتحدة حتى الآن، كان هناك 64 حالة إيجابية لدى الأطفال الذين تعرضوا للكلاب، إما من خلال عائلة تملك كلابا، أو تعرضوا للكلاب في مكان آخر.

وسائل الاختبار

وإلى جانب رصد الأعراض الشائعة، يعمل بعض الشركات الآن على تحسين طرق اكتشاف المرض، ومنها مجموعة «بي جي آي» الصينية، التي طرحت مؤخرا مجموعة اختبار جديدة، من المتوقع تحسينها للقدرة على اكتشاف العوامل الممرضة، والمساعدة في التشخيص الدقيق لالتهاب الكبد الحاد لدى الأطفال.

وفي هذا الصدد، نقلت صحيفة «جلوبال تايمز» عن المحللين تأكيدهم أن الأرقام الحالية قد تكون «مجرد قمة جبل الجليد»، حيث بدأ العديد من الدول الآن فقط في تكثيف مراقبة المرض.

وأضافت: «في ضوء التفشي المكتشف حديثا لالتهاب الكبد الحاد المرتبط بسبب غير معروف لدى الأطفال، وانتشار الفيروسات الغدية، خاصة من النوع F 41، وهو السبب المحتمل لالتهاب الكبد لسبب غير معروف، فإن الاختبار الصيني الجديد قد يمنح كشفا وفحصا شاملين مناسبين للأطفال المصابين بالمرض».

وحاليا، يتم إجراء اختبار فحص الدم التقليدي للبحث عن التهاب الكبد، ويمكن إرسال عينات للكشف عن وجود الفيروس الغدي والتهابات أخرى للتأكد من ظهور المرض.

طرق الوقاية

وعن أبرز طرق الوقاية نقلت صحيفة «تشانيل نيوز إيشا» نصيحة الأطباء بضرورة اتباع تدابير النظافة الأساسية، مثل غسل اليدين، وتغطية الفم عند السعال أو العطس لمنع العدوى، والتي يمكن أن تحمي أيضا من انتقال الفيروسات الغدية.

وأضافت أن ظهور التهاب الكبد قد لا يكون واضحا في وقت مبكر من الإصابة، لذلك ينصح دائما بالعودة إلى الأطباء إذا ظهرت بعض الأعراض المعوية الطفيفة، إذا لم يتحسن الطفل بعد 48 إلى 72 ساعة، أو قبل ذلك إذا ظهر اصفرار الجلد والعين أو تدهورت الحالة.

وعند الذهاب للمستشفى تتم مراقبة وعلاج مضاعفات أمراض الكبد، والتحقيق في السبب الأساسي ومعالجته عند الاقتضاء.

واختتمت لافتة إلى أن الالتهاب الكبدي الحاد في نسبة صغيرة من الأطفال يمكن أن يؤدي إلى فشل كبدي حاد ومفاجئ، كما قد يتطلب زراعة الأعضاء، حسبما ظهر في بعض الحالات التي تم اكتشافها حول العالم، كما يمكن أن يظهر لدى الرضع، على غرار الحالة التي تبلغ من العمر 10 أشهر فقط وظهر لديها المرض في سنغافورة.