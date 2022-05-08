شكرا لقرائتكم خبر عن تبادل الخبرات بين الجامعات السعودية والعالمية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تشارك جامعة جازان في المؤتمر والمعرض الدولي للتعليم 2022، الذي تنظمه وزارة التعليم في الـ 7 من شوال الجاري، بمركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض.

وأوضح رئيس الجامعة د. مرعي القحطاني، أن المؤتمر والمعرض الدولي للتعليم العالي يعد نافذة مهمة للتعاون وتبادل الخبرات بين الجامعات السعودية والعالمية، واستعراض التطلعات والتحديات التي تواجه الجامعات لتطوير دورها المعرفي والريادي في بناء المجتمعات، وإيجاد شراكات تفتح المزيد من آفاق التعاون في مجالات البحث والابتكار.

من جانبه، أكد وكيل الجامعة للتطوير وريادة الأعمال رئيس اللجنة التنفيذية لمشاركة الجامعة د. نايف أزيبي، أن مشاركة الجامعة تتضمن ورشة عمل يقدمها رئيس الجامعة تحت عنوان "قيادات الجامعات بين الواقعية والإستراتيجية" وتستهدف قيادات الجامعات والمؤسسات التعليمية، إضافة لمشاركتها بجناح يحمل شعار "نستثمر تميزنا" و8 حلقات نقاش تستعرض من خلالها تجربتها في عدد من المجالات كتطوير وبناء القيادات، والمسؤولية المجتمعية والتحول الرقمي، والأبحاث، والتميز المؤسسي، وتمكين المرأة.