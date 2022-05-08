شكرا لقرائتكم خبر عن جناح لجامعة نجران والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تشارك جامعة نجران في المؤتمر والمعرض الدولي للتعليم 2022، الذي تنظمه وزارة التعليم في الـ 7 من شوال الجاري، بمركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض.

وأبان رئيس الجامعة د. عبدالرحمن الخضيري، أن المؤتمر والمعرض الدولي للتعليم يعد محفلا تعليميا تلتقي فيه جامعات العالم، ليعكس مدى اهتمام القيادة الرشيدة - حفظها الله - بالتعليم؛ كونه أحد مقومات رؤية المملكة 2030، التي من خلاله ترسم بلادنا خارطة المستقبل، وأوضح أن الجامعات السعودية تسعى من خلال هذا المحفل إلى إبراز إمكاناتها العالية وبرامجها الأكاديمية التي تتوافق مع التوجهات الحديثة، لتحقيق متطلبات العصر، مشيرا إلى أن جناح الجامعة سيستعرض ما تحظى به الجامعة من دعم لا محدود من القيادة الرشيدة، ومتابعة مستمرة من وزير التعليم د. حمد بن محمد آل الشيخ.