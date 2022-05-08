شكرا لقرائتكم خبر عن شراكة علمية واستثمارية مع المؤسسات التعليمية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تشارك جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، في المؤتمر والمعرض الدولي للتعليمICEE2022، (التعليم في مواجهة الأزمات: فرص وتحديات)، الذي تنظمه وزارة التعليم، خلال الفترة من 7 إلى 11 مايو 2022م، في مركز الرياض الدولي للمعارض وللمؤتمرات.

وتهدف مشاركة الجامعة إلى تفعيل دورها التعليمي والاجتماعي، ومد جسور التعاون والشراكة العلمية والاستثمارية مع الجامعات والمؤسسات التعليمية والجهات المشاركة، عبر توقيع عدد من مذكرات التفاهم والبرامج التنفيذية مع مؤسسات محلية ودولية.

وتقدم الجامعة خلال المعرض 5 ورش تدريبية في مجال التعلم الإلكتروني والجودة، والقانون، والابتكار، وهي: ورشة تعزيز التعلم بالذكاء الاصطناعي، وورشة عمل الرقمنة لتجويد التعليم «جدير»، وورشة ريادة المرأة في التعليم (التحديات والفرص)، ورشة عمل الابتكار الرقمي والملكية الفكرية، وورشة عمل المحاكاة في التعليم الصحي. ويعرض جناح الجامعة المشارك مواد إعلامية تبث عبر شاشاتها، توضح إنجازات الجامعة المتعلقة بكلياتها الصحية والعلمية والإنسانية، وأهم الجوائز التي حصلت عليها أو التي نظمتها، وجولة افتراضية في أقسامها ومبانيها، والتعريف بأدلة التخصصات والبرامج للبكالوريوس والدراسات العليا، ونظام القبول فيها، واستعراض أبرز الأرقام التي حققتها الجامعة في التصنيفات المحلية والعالمية وشركاء نجاحها، بالإضافة إلى ما تتيحه من خدمات في الجناح المخصص، وما ستجيب عنه من أسئلة واستفسارات لزوارها.

وتأتي مشاركة جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، إيمانا منها بأهمية المعارض في إبراز دور الجامعات وإنجازاتها، وتحقيق التكامل بينها وبين القطاعات الحكومية والمؤسسات التعليمية والاجتماعية، ذات الأهداف المشتركة للعمل معا من أجل تنمية مستدامة، وإعداد أجيال منافسة تسهم في دفع عجلة التقدم، وتحقيق أهداف رؤية الوطن.