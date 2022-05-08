شكرا لقرائتكم خبر عن 1000 مستفيدة من منصة شهر الخير بكلية الحرم المكي النسائية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بلغ عدد المستفيدات من منصة شهر الخير والإنابة، التي أطلقتها كلية الحرم المكي الشريف النسائية خلال شهر رمضان الماضي 1000 مستفيدة.

وأوضحت الوكيل المساعد للشؤون العلمية والفكرية والثقافية النسائية ورئيس قسم الشريعة بالكلية د. فادية الأشرف، أن المنصة استمرت طيلة شهر رمضان المبارك متضمنة سلسلة لقاءات علمية إيمانية وإرشادية متنوعة كان من أبرزها: احتسبي الأجر، ورمضان جسر العتق والغفران، ورمضان ووسائل التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى مقتطفات رمضانية منها: الدعاء والصوم، ورمضان شهر الصبر، ورمضان نقطة تحول، لطالبات كلية ومعهد الحرم المكي الشريف ومنسوبات رئاسة شؤون الحرمين.