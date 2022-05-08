شكرا لقرائتكم خبر عن إشادة «أممية» بخدمات الحكومة الرقمية في المملكة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - التقى رئيس مجلس إدارة هيئة الحكومة الرقمية م. عبدالله السواحة، أمس الأول، بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، وكيل الأمين العام لإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية للأمم المتحدة ليو زنمين، ومدير شعبة المؤسسات العامة والحكومة الرقمية وإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية جوانج زو.

ويأتي اللقاء في إطار جولة م. السواحة إلى الولايات المتحدة بهدف تعزيز العلاقات الثنائية في مجالات الاقتصاد الرقمي والبحث والابتكار والفضاء، وأفضل الممارسات في مجال الحكومة الرقمية، إضافة إلى تسليط الضوء على الريادة العالمية التي حققتها المملكة في مجال التحول الرقمي في الحكومة الرقمية وبناء المدن الذكية بناء على توجيهات القيادة الحكيمة ورؤيتها الطموحة 2030، التي تتواءم مع التحديات العصرية للطاقة والمناخ للمشاركة في الجهود الرامية لبناء مستقبل مستدام.

وأشادا بما تشهده المملكة من قفزات نوعية في مختلف المجالات، خاصة مجال الاتصالات وتقنية المعلومات، وأثرها على خدمات الحكومة الرقمية وجودة الحياة، وكذلك الجهود المبذولة لتنمية المهارات الرقمية، وإعداد الكفاءات في قطاعي الاتصالات وتقنية المعلومات والبحث والابتكار، والتقدم في مجال الخدمات الحكومية الرقمية.