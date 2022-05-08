شكرا لقرائتكم خبر عن إشادة «أممية» بخدمات الحكومة الرقمية في المملكة والان نبدء بالتفاصيل
ويأتي اللقاء في إطار جولة م. السواحة إلى الولايات المتحدة بهدف تعزيز العلاقات الثنائية في مجالات الاقتصاد الرقمي والبحث والابتكار والفضاء، وأفضل الممارسات في مجال الحكومة الرقمية، إضافة إلى تسليط الضوء على الريادة العالمية التي حققتها المملكة في مجال التحول الرقمي في الحكومة الرقمية وبناء المدن الذكية بناء على توجيهات القيادة الحكيمة ورؤيتها الطموحة 2030، التي تتواءم مع التحديات العصرية للطاقة والمناخ للمشاركة في الجهود الرامية لبناء مستقبل مستدام.
وأشادا بما تشهده المملكة من قفزات نوعية في مختلف المجالات، خاصة مجال الاتصالات وتقنية المعلومات، وأثرها على خدمات الحكومة الرقمية وجودة الحياة، وكذلك الجهود المبذولة لتنمية المهارات الرقمية، وإعداد الكفاءات في قطاعي الاتصالات وتقنية المعلومات والبحث والابتكار، والتقدم في مجال الخدمات الحكومية الرقمية.