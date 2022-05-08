«أبل» تقرر دفع تعويض مادي لأصحاب هذه الهواتف

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض
تستعد شركة أبل الأمريكية، دفع تعويض مادي لكل أصحاب هواتف “آيفون فور إس”، وذلك لتسوية دعوى قضائية اتهمت فيها بإبطاء هواتف هذا النوع عن قصد بعد تحديث iOS 9 في عام 2015.
ومن المقرر أن تدفع الشركة 15 دولارًا أمريكيا أو ما يعادلها لكل مستخدم متضرر.
وبموجب التسوية، خصصت شركة أبل 20 مليون دولارا لتعويض مالكي هواتف iPhone 4S الذين عانوا من أداء ضعيف بعد تحديث iOS 9.
وسيتم إنشاء موقع إلكتروني خاص حيث سيتمكن العملاء الذين يعتقدون أنهم مؤهلون للتسوية من إرسال نموذج، وتقديم الاسم والبريد الإلكتروني ورقم الهاتف التسلسلي إن أمكن وكذلك العنوان البريدي
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