الوداعي يتوّج أبطال سباق ضد الساعة للدراجات الهوائية

محمد بن مسعود - الدمام - توّج سيد شبر الوداعي أمين عام الاتحاد البحريني للدراجات الهوائية، أبطال سباق ضد الساعة فردي للدراجات الهوائية الذي نظمه الاتحاد تحت رعاية الشيخ خالد بن حمد بن أحمد آل خليفة رئيس الاتحاد وبمشاركة 90 دراجًا من الجنسين.

وشهد السباق أجواء حماسية وسط مشاركة دراجين مواطنين ومقيمين ومن المملكة العربية السعودية.

وأحرز الدراج أحمد ناصر أحمد المركز الأول للرجال، فيما احتل الدراج منصور محمد جواد المركز الثاني، وجاء في المركز الثالث الدراج سيد أحمد خليل. فيما أحرزت الدراجة مي الحاجي المركز الأول في سباق السيدات، والمركز الثاني سميرة البيطار، والمركز الثالث أولجا كولفات.

وفي سباق تحت 23 عامًا، جاء في المركز الأول الدراج أحمد علي البو عبدالله، والمركز الثاني محمد الحسين، والمركز الثالث مهدي حسن جواد. وفي السباق المخصص للبحرينيين للرجال، المركز الأول عبدالله فقيهي، والمركز الثاني عبدالله علي عبدالله، والمركز الثالث محمد القيس. والسيدات الدراجة مريم المؤيد في المركز الأول، والدراجة فاطمة حسين في المركز الثاني، والدراجة رؤيا الساعاتي في المركز الثالث.

وأحرز الدراج محمد أحمد شريدة المركز الأول في سباق فوق 40 عامًا، والمركز الثاني لصابر محمد صالح، والمركز الثالث لبراندان.