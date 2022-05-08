لاعبتان بحرينيتان تدخلان تاريخ بطولة «Smrikva Bowl» من أوسع أبوابه

محمد بن مسعود - الدمام - دخلت لاعبتا التنس البحرينيتان الناشئتان صوفيا بدر وفاطمة البعجري تاريخ بطولة «Smrikva Bowl» من أوسع أبوابه كأول لاعبتين من منطقة الخليج والشرق الأوسط يتم الموافقة على مشاركتهما في البطولة التي تقام منافساتها في كرواتيا في الفترة من 20 – 26 يونيو المقبل.

وتعد بطولة «Smrikva Bowl» من البطولات العالمية العريقة والمرموقة التي يتم تنظيمها خصيصًا للأطفال بعمر 10 سنوات من كلا الجنسين، وتقام منافساتها سنويًا في مدينة «بولا» الكرواتية.

وأقيمت بطولة «Smrikva Bowl» لأول مرة في عام 1996، وسيشارك فيها 64 لاعبًا – 32 فتى و32 فتاة – تبلغ أعمارهم 10 سنوات أو أقل من جميع أنحاء العالم.

وأوضح والد اللاعبة صوفيا، حسين بدر، أن استدعاء اللاعبتين للمشاركة في البطولة سيشكل منعطفًا جديدًا في مسيرتهما مع اللعبة، مشيرًا إلى أن المشاركة في هذه البطولة ليس بالأمر اليسير، ويتطلب إجراءات معقدة لكي ينال اللاعب الموافقة للمشاركة في البطولة، ومن ضمنها تصنيف اللاعب المحلي وإن لم يوجد نظام تصنيف في دولته يطلبون البطولات التي شارك فيها والمراكز التي حصدها بالإضافة إلى إرسال فيديوهات للاعب يتضمن مهاراته ولقطات له في الملعب سواء في البطولات أو التدريبات للتعرف على إمكاناته ومدى أهليته للمشاركة في البطولة.

وتتدرب اللاعبتان صوفيا وفاطمة تحت إشراف المدرب البريطاني جوزيف هنريكيس في «أكاديمية جيه سي للتنس».