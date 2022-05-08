سلمان بن إبراهيم يعلن إطلاق مشروعي «الأفضلية» و«الوقت الإضافي» لتعزيز قدرات الاتحادات الوطنية الآسيوية

محمد بن مسعود - الدمام - أعلن الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم النائب الأول لرئيس الإتحاد الدولي لكرة القدم، إطلاق مشروعين جديدين للتطوير، تم تصميمهما من أجل تعزيز قدرات الاتحادات الوطنية الأعضاء لتنمية اللعبة بشكل منتظم في كل أرجاء القارة الآسيوية.

جاء ذلك خلال الاجتماع العاشر للمكتب التنفيذي في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، والذي عقد في العاصمة الطاجيكية دوشانبيه أمس السبت، وهي المرة الأولى التي يعقد فيها اجتماع المكتب التنفيذي في الدولة الواقعة بمنطقة وسط آسيا.

وكشف الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة عن البرنامجين الجديدين للتطوير، وهما برنامج الأفضلية، وبرنامج الوقت الإضافي، حيث يركز برنامج الأفضلية على تقديم تمويل سنوي لمساعدة الاتحادات الوطنية المستحقة لتعيين مدربين مؤهلين وخبراء فنيين، ودعم برامج التطوير الفني، فيما يهدف برنامج الوقت الإضافي الى تقديم تمويل سنوي لمساعدة الاتحادات الوطنية الأعضاء المستحقة لتلبية احتياجاتها المؤقتة أو الطارئة لدعم أهدافها التطويرية المتنوعة.

وأكد الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة أن هذين البرنامجين سينضمان إلى المشاريع الأخرى في البرنامج المتقدم الذي تم إطلاقه قبل ستة أشهر، مشيرًا إلى أن البرنامجين يعبران عن التزام الاتحاد الآسيوي بتقليص الفوارق في كرة القدم الآسيوية، والارتقاء بمستوى اللعبة في أرجاء القارة كافة.

وشدد رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم على تقدير الاتحاد القاري للاتحادات الوطنية الأعضاء، وذلك في أعقاب ختام دور المجموعات لدوري أبطال آسيا 2022، مشيرًا إلى جهود الاتحادات الوطنية المضيفة لضمان مواصلة سير الاتحاد في طريق تنفيذ معظم مسابقات عام 2022.

وقال الشيخ سلمان: «الأسبوع الماضي استكملنا مباريات دور المجموعات في دوري أبطال آسيا.. نتقدم بعميق الامتنان إلى الاتحادات الوطنية الأعضاء الأربعة التي قامت باستضافة المباريات بنظام التجمع، وهي: الاتحاد السعودي لكرة القدم، والاتحاد التايلاندي لكرة القدم، والاتحاد الماليزي لكرة القدم، والاتحاد الفيتنامي لكرة القدم».

وأردف بالقول: «جائحة كورونا اختبرت قدرتنا على الصمود بشكل لم يحصل من قبل، ولكن أسرة كرة القدم الآسيوية واصلت إظهار روح رائعة للوحدة ونجحت في تجاوز التحديات، وذلك بفضل تفاني الاتحادات الوطنية والإقليمية».

ورحب الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة بإعلان السيد جياني انفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم بالترشيح من أجل إعادة انتخابه في رئاسة الاتحاد الدولي عام 2023، قائلاً: «الاتحاد الآسيوي لكرة القدم وأسرة كرة القدم الآسيوية يرحبان بترشيح الرئيس انفانتينو من أجل إعادة انتخابه، وأنا أؤكد اليوم أننا سنقف معه بشكل متضامن، خصوصًا وأنه عمل على توفير قيادة ملهمة لكرة القدم في العالم، ونحن ممتنون له على دعمه الكبير لأسرة كرة القدم الآسيوية».

كما رحب رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بالعضو المراقب الجديد من اتحاد جنوب آسيا، وهو جاسوار اومار، رئيس الاتحاد السريلانكي لكرة القدم، وتقدم بالشكر إلى العضو السابق أنورا دو سيلفا، ممثل اتحاد جنوب آسيا على الخدمات التي قدمها في المكتب التنفيذي.

ووافق المكتب التنفيذي على عقد الاجتماع الثالث والثلاثين للجمعية العمومية في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يومي 1 و2 فبراير 2023 في البحرين، وسوف يتم الإعلان عن المزيد من التفاصيل عقب استكمالها.

كما صادق المكتب التنفيذي على قرار لجنة كرة الصالات والكرة الشاطئية في الاتحاد، بإلغاء بطولة الأندية الآسيوية لكرة الصالات 2022، وذلك في أعقاب اعتذار الإمارات عن استضافتها.