تقوي: البحرين ستنظم نسخة مميزة لدولية البارالمبية للريشة الطائرة

محمد بن مسعود - الدمام - أكدت الدكتورة سوسن تقوي رئيس الاتحاد البحريني للريشة الطائرة والإسكواش ورئيس اللجنة المنظمة العليا أن تنظيم مملكة البحرين للبطولة الدولية الأولى البارالمبية للريشة الطائرة 2022 يعتبر تجسيدًا حقيقيًا لرؤية سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، وسمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية في استضافة مختلف الأحداث الرياضية التي تسهم في تعزيز مكانتها الرياضية وتنشيط السياحة والاقتصاد والتعريف بتاريخ وحضارة البحرين.

وأعربت تقوي عن اعتزازها الكبير بتنظيم البطولة بين اللجنة البارالمبية البحرينية والاتحاد البحريني للريشة الطائرة والإسكواش في ظل التعاون الوثيق بين الطرفين والذي يصب في إطار الاهتمام برياضة الريشة الطائرة البارالمبية وتوفير بيئة تنافسية للاعبين واللاعبات واستقطاب مختلف البطولات الدولية التي تسهم في رفع قدراتهم الفنية.

وأكدت تقوي أن استضافة البطولة الدولية الأولى البارالمبية للريشة الطائرة يعتبر امتداد للنجاحات التي حققتها اللجنة البارالمبية البحرينية في تنظيم مختلف الأحداث الكبرى خلال الفترة الماضية بعد استضافة النسخة الثالثة لدورة ألعاب غرب آسيا البارالمبية ودورة الألعاب الآسيوية البارالمبية للشباب 2021، ومنوهة بالجهود التي تبذلها اللجنة البارالمبية البحرينية برئاسة الشيخ محمد بن دعيج آل خليفة في الاهتمام بمختلف الرياضات البارالمبية ومن بينها لعبة الريشة الطائرة.

وعبّرت عن ثقتها الكبيرة بقدرة مملكة البحرين على تنظيم نسخة متميزة من البطولة التي تقام لأول مرة على أرض المملكة تعتبر ثاني دولة في الشرق الأوسط تستضيف هذه البطولة، وذلك عطفًا على الخبرات التي تتمتع بها الكوادر الإدارية الوطنية والبنية التحتية المتميزة من الملاعب والصالات وكل المرافق والتسهيلات والخدمات اللازمة، مؤكدة على أهمية تضافر الجهود بين أعضاء اللجنة المنظمة بهدف إخراج البطولة في أزهى صورة.