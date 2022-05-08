جان يقود سلة «الزعيم» لموسمين

محمد بن مسعود - الدمام - أنهى نادي المنامة تعاقده مع المدرب الوطني أحمد جان لقيادة الفريق الأول لكرة السلة لموسمين، ومن المؤمل أن يعلن نادي المنامة الإعلان الرسمي عبر موقعه الرسمي عن إبرام تعاقده مع جان وصانع اللعب اللاعب أحمد حسن الذي هو الآخر تم التعاقد معه رسميًا لتمثيل الفريق الأول في الموسم القادم.

وسعى القائمون على جهاز لعبة كرة السلة بالنادي إلى العمل مبكرًا على ترتيب لكل ما يتعلق بشأن الفريق الأول وحسم الأمور من الآن؛ وذلك تحضيرًا للمشاركة الخارجية المنتظرة ببطولة أندية دول مجلس التعاون المقرر أن تنطلق منافساتها في شهر أكتوبر من العام الجاري 2022 بنظام الذهاب والإياب، إضافة إلى التحضيرات التي سيخوضها في المسابقات على المستوى المحلي.

يُذكر أن المدرب جان قد تربّع على قمة المدربين في المواسم الأخيرة الماضية من خلال احتكاره خمس بطولات محلية، حين قيادته لسلة فريق النادي الأهلي.